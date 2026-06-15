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Tekirdağ'da narkotik ekipleri festival boyunca binlerce kişiyi bilgilendirdi

Tekirdağ'da narkotik ekipleri festival boyunca binlerce kişiyi bilgilendirdi
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Tekirdağ Emniyeti, 60. Uluslararası Kiraz Festivali'nde stant kurarak binlerce vatandaşa uyuşturucuyla mücadele, NARVAS, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ve UYUMA uygulaması hakkında bilgi verdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali boyunca yürüttükleri çalışmalarla binlerce vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen festival kapsamında alanda stant kuran ekipler, vatandaşlara uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve narkotik suçlarla ilgili bilgiler verdi.

Festival süresince gerçekleştirilen faaliyetlerde ekipler, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS), "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ve "UYUMA" mobil uygulamasını tanıttı.

Konserler öncesinde sahneden yapılan anonslarla da vatandaşlara madde bağımlılığıyla mücadelenin önemi anlatıldı.

Ekipler tarafından dağıtılan broşürler ve yüz yüze bilgilendirme faaliyetleriyle festival boyunca binlerce kişiye ulaşıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Özdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Festival boyunca uyuşturucuyla mücadele konusunda vatandaşları bilgilendirdiklerini belirten Özdoğan, "Yüzbinlerce vatandaşımız festivale geldi, biz elimizden geleni yapıyoruz vatandaşlarımızı uyarıyoruz. İnşallah bütün etkinliklerde bu şekilde görev alarak vatandaşlarımızı bu konularda duyarlı olmaya, uyarmaya çalışacağız." dedi.

Özdoğan, bütün etkinliklerde çalışma yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS), "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ve "UYUMA" mobil uygulaması hakkında bilgiler verdik. Broşürler dağıttı arkadaşlarımız. Herkesi bilgilendirmeye çalıştık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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