Kiraz'da Devriye Olan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Kiraz'da bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü Bülent D. ve yolcu Gizem A. yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Kiraz'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bülent D'nin (35) kullandığı 35 BCA 931 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Bülent D. ile araçta yolcu olarak bulunan Gizem A. (25) ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk tedavisinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

