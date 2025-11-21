Haberler

Kiraz Belediye Başkanı'ndan Taşlı Saldırı Açıklaması

Güncelleme:
Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, belediye binasına yapılan taşlı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Saldırganın psikolojik sorunları olduğunu ve daha önce benzer davranışlar sergilediğini belirtti.

'PSİKOLOJİK SORUNLARI BULUNUYOR'

Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, Kiraz Belediyesi binasına taşlı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Coşkun, "Dün akşam belediye binamıza yönelik bir saldırı gerçekleşti. Bu arkadaşımızın daha önce de benzer davranışları olmuş ve psikolojik sorunları bulunuyor. Bu kişinin sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Bizim açımızdan doğrudan bir tehdit unsuru söz konusu değil; ancak kendisine gerekli hukuki süreç uygulanacaktır. Daha önce beni ziyaret etti ve o sırada belediye başkan adayı olduğunu söyledi. Biz de kendisine hayırlı olsun temennisinde bulunduk. Bazı vatandaşlara karşı taşkınlıklar çıkardığını biliyoruz. Facebook'tan tehdit gibi paylaşımlarda bulunmuş; doğrudan bize bir tehditte bulunmadı, biz bunu tehdit olarak kabul etmiyoruz. Kötü biri değil, ancak psikolojik sorunları var. Aslında hakkında mahkeme kararı bulunuyor. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmiş, ancak hastanede yer olmadığı için geri bırakılmış" dedi.

Buse BAĞCI/KİRAZ (İzmir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
