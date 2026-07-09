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Kayseri'de tartıştığı kişiyi kıraathanede öldüren sanığa müebbet hapis cezası

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kıraathanede tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren sanık, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezada indirim uygulamadı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı kişiyi kıraathanede öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Can Ahmet Aksoy, maktul Hasan Hüseyin Kütük'ün (19) yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, Adli Tıp Kurumunun raporunda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiğini aktardı.

Sanık Aksoy, olay günü psikolojik rahatsızlık yaşadığını öne sürerek, üzerine atılı suçu bilerek ve isteyerek işlemediğini savundu.

Rahatsızlığı nedeniyle olayın yaşandığını iddia eden sanık Aksoy, "Böyle bir olayın yaşanmasından pişmanım. O da benim kardeşim. Arkasından her gün dua ediyorum. Yasin okuyorum." dedi.

Sanık avukatları da müvekkilin suçu kastla gerçekleştirmediğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Maktulün annesi Hamiyet Kütük ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini vurgulayarak, "Sanık aileden helallik istemiş, ben haram ediyorum. Benim evladım 7 aydır toprakta. Ben onu çok özledim." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı geçen celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulamayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Olay

Hisarcık Mahallesi'ndeki bir kıraathanede, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Hasan Hüseyin Kütük ile Can Ahmet Aksoy arasında 9 Kasım 2024'te kavga çıkmış, bıçakla yaralanan Kütük kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
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