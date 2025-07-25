Kınalıada Açıklarında Tekne Yangını: Denize Atlayanlar Kurtarıldı

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Marmara Denizi Kınalıada açıklarında bir teknede çıkan yangın nedeniyle panik yaşayan kişiler denize atladı. Olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, denize atlayanları kurtardı ve yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Marmara Denizi Kınalıada açıklarındaki bir teknede çıkan yangın nedeniyle denize atlayan bazı kişiler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Kınalıada açıklarındaki bir teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle teknede bulunanlar denize atladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, denize atlayanları kurtararak tekneye aldı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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