Kınalıada Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Kınalıada Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Güncelleme:
Marmara Denizi Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişinin bulunduğu tekne, 'Tahlisiye-2' botuyla kurtarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kınalıada açıklarında makine arızası meydana gelen ve içinde 5 kişi bulunan 8 metre uzunluğundaki tekne sürüklenmeye başladı.

Tekne, bölgeye ulaşan "Tahlisiye-2" botuyla yedeklenip, Harem'e emniyetle yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
