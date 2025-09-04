Kınalıada Açıklarında Arızalanan Tekne Kurtarıldı
Kınalıada açıklarında makinesi arızalanan ve içinde 8 kişinin bulunduğu 13 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kınalıada açıklarındaki içinde 8 kişi bulunan 13 metre uzunluğundaki teknede makine arızası yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, teknenin KEGM-3 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Burgazada İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel