Kınalıada Açıklarında Arızalanan Tekne Kurtarıldı

Kınalıada açıklarında makinesi arızalanan ve içinde 8 kişinin bulunduğu 13 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Kınalıada açıklarında makinesi arızalanan, içinde 8 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kınalıada açıklarındaki içinde 8 kişi bulunan 13 metre uzunluğundaki teknede makine arızası yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, teknenin KEGM-3 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Burgazada İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
