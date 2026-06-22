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Kına gecesinde kalabalığa pompalı tüfekle ateş açıldı: 14 yaşındaki Ayaz öldü, 4 kişi yaralandı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir okul bahçesindeki kına gecesinde pompalı tüfekle kalabalığa ateş açan E.D., 14 yaşındaki Ayaz Çimen'in ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Şüphelinin, cezaevindeki ağabeyi için istek parçası çalınmasını istediği, kabul edilmeyince ateş açtığı ifadesiyle tutuklandığı bildirildi.

TUTUKLANDI

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde bir okul bahçesinde düzenlenen kına gecesinde, pompalı tüfekle kalabalığa rastgele ateş açan ve Ayaz Çimen'in (14) hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli E.D.'nin (43) jandarmadaki ifadesinde, cezaevindeki ağabeyi için istek parçada bulunduğu ve isteğinin kabul olmaması üzerine ateş açtığını söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mustafa İÇ/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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