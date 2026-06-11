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Tekirdağ'da kimya fabrikasında patlama; 4 yaralı

Tekirdağ'da kimya fabrikasında patlama; 4 yaralı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir kimya fabrikasında kimyasal dolu reaktör tankındaki sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda 1’i ağır 4 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma ve AFAD ekipleri inceleme başlattı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesine bir kimya fabrikasında kimyasal dolu reaktör tankındaki sızıntı nedeniyle meydana gelen patlamada 1'i ağır 4 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ergene'nin Velimeşe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında meydana geldi. Farikanın üretim bölümünde kimyasal dolu reaktör tankında sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda 1'i ağır 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD, Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu arada özel giysili ekipler, hastanenin KBRN Dekontaminasyon Ünitesi girişinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yaralılardan durumu ağır olan 1 işçi, İstanbul'a sevk edildi.

Jandarma fabrikadaki patlamayla ilgili araştırma başlattı. AFAD ekipleri de tesiste kimyasal sızıntıya karşı incelemede bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAyla Bilgwn:

yine kimya fabrikası patlaması valla avrupa'da böyle şey mi var ya bizim her haftasonu bir patlama oluyor

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Haber YorumlarıMutlu Özdemir:

aman tanrım ne oldu yahu, çok korkutucu bu iş. Neyse ki sadece 4 kişi yaralandı, çok daha kötü olabilirdi. Şu fabrika sahipleri şuna biraz daha özen salsalar ya. Yoksa böyle şeyler olur işte.

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Haber YorumlarıKıvanç Doğan:

bu fabrikalar ne zaman denetlenecek ya tamam 4 işçi yaralandı ama çok daha ciddi olabilirdi sistem bozuk herhalde reaktörün bakımı yapılmıyor mu böyle patlamalar olmamalı

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