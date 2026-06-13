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Kimliğini evde unutan öğrenci için polisler seferber oldu

Kimliğini evde unutan öğrenci için polisler seferber oldu
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Nevşehir'de LGS sınavına girecek olan Mehmet U., kimliğini unutunca polis ekipleri yardımıyla nüfus müdürlüğüne götürüldü ve yeni kimlik kartı alarak sınava yetişti.

NEVŞEHİR'de kimliğini unutan Mehmet U., görevli polislerin yardımıyla götürüldüğü İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden aldığı yeni kimlik kartıyla LGS sınava yetişti.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde LGS sınavına giren Mehmet U., kimliğini unutunca okulda görevli polislerden yardım istedi. Mehmet U., ekip aracıyla evinden daha yakında olan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada yeni kimlik kartı hazırlanan Mehmet U., polis ekipleri ile sınava gireceği okula yeniden geldi. Sınava kısa bir süre kala okula gelen Mehmet U., polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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