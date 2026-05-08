Kuzey Kore lideri Kim, mühimmat üretim tesisinde yeni nesil obüs taşıyıcısını inceledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, mühimmat üretim tesisini ziyaret ederek yeni nesil 155 milimetrelik kendinden güdümlü topçu obüsü taşıyıcısı hakkında bilgi aldı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, büyük bir mühimmat üretim tesisini ziyaret ederek silah üretimini inceledi.

Kim, güney sınır hattındaki topçu birliklerine konuşlandırılması planlanan obüslerin üretim süreci ve yeni nesil 155 milimetrelik kendinden güdümlü topçu obüsü taşıyıcısının arazi aşma, sudan geçme ve deneme atışları hakkında bilgi aldı.

Yetkililerin yeni nesil obüsün geliştirilmesinde önemli başarılar elde ettiğini belirten Kim, obüsün askeri ve stratejik önemine vurgu yaptı.