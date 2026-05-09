Kuzey Kore lideri Kim'den, Rusya'yla olan ortaklığa "en yüksek önceliğin" verileceği mesajı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tebrik ederek, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa öncelik verileceğini vurguladı. Kim, iki ülke ilişkilerinin bağımsızlık ve barış dolu bir tarih yazma hedefiyle sürdürüleceğini belirtti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Putin'e tebrik mesajı gönderdi.

Savaş gazilerine "en içten saygılarını" sunduğunu belirten Kim, "Kardeş Rus halkına, yürüdükleri yolda zafer ve şan diliyorum." ifadesini kullandı.

Kim, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığa "en yüksek önceliğin" verileceğini taahhüt ederek, şunları kaydetti:

"Birlikte, Kuzey Kore-Rusya ilişkilerine öncülük ettiğimiz ve iki ülke halklarının ortak idealine uygun, bağımsızlık, barış ve refahla dolu yeni bir tarih yazdığımız gerçeğinden memnuniyet duyuyorum."

Moskova-Pyongyang ilişkileri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzeydoğu Asya ve Asya-Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin çatışmalarda öldüğünün tahmin edildiğini ileri sürmüştü.

Pyongyang yönetiminin bugüne kadar, Ukrayna'daki savaşa gönderilen asker sayısını veya verdiği kayıpları kamuoyuna açıklamadığı biliniyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
