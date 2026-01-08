Haberler

Kilis Valisi Tahir Şahin, gazetecilerle bir araya geldi

Kilis Valisi Tahir Şahin, gazetecilerle bir araya gelerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı ve basın mensuplarına teşekkür etti. Vali Şahin, Trabzon Valiliği'ne atanmış durumda.

Kilis Valisi Tahir Şahin, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Şahin, Polisevinde düzenlenen programda, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Valiler kararnamesi ile Trabzon Valisi olarak atanan Şahin, çalıştığı süre boyunca basın mensuplarına ilin tanımı için sundukları katkıdan dolayı teşekkür etti.

Gazeteciler de Vali Şahin'e teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

