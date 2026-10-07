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Kilis Valisi Kalaylı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda görevlilerle buluştu

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Kilis Valisi Kalaylı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda görevlilerle buluştu
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Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda din görevlileriyle buluştu. Açıklamada din görevlilerinin vatandaşlarla gönül bağı kurup çocuk ve gençlere rehberlik ettiği belirtildi, Kalaylı camilerin kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlileriyle buluştu.

Kilis Valiliğinde yapılan açıklamaya göre, din görevlilerinin vatandaşlarla gönül bağı kurarak çocuk ve gençlere rehberlik ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kalaylı, "Camilerin toplumun her kesimini aynı safta buluşturan, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendiren önemli mekanlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Kalaylı, din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlayarak çalışmalarında başarı ve kolaylık diledi.

Programa Vali Yardımcısı Okan Dağlı ve İl Müftü Vekili Dr. Feridun Yıldırım da katıldı.

Kaynak: AA
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