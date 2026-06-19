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Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda 275 bin 121 sentetik hap ele geçirildi.

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Polateli ilçesi kavşağında araçları durduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların araç ve adreslerindeki aramada, 275 bin 121 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A, Y.A. ve B.S. tutuklandı, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
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