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Kilis'te Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralanmadan Kurtuldu

Kilis'te Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralanmadan Kurtuldu
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Kilis'te, Öncüpınar sınır kapısı yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atan otomobil devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı ve tedbir amaçlı kontrole alındı.

KİLİS'te, takla atarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan kurtuldu.

Kaza, öğleden sonra Öncüpınar sınır kapısı yolunda meydana geldi. B.Ş. yönetimindeki 34 H 2668 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp takla atarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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