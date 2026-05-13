Kilis'te otomobil refüje devrildi; 5 yaralı

Kilis'in Polateli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje devrildi, aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, öğleden sonra Polateli ilçesi Yeşilpınar köyü mevkisinde meydana geldi. Y.E.Y.'nin kontrolünü yitirdiği 27 AOE 821 plakalı otomobil, refüje devrildi. Kazada, aynı aileden sürücü Y.E.Y., B.Y., M.A.Y., Z.Y., ve S.K. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
