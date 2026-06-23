Haberler

Kilis'te öğretmenlerden oluşan 'maarif korosu' müzikseverlerle buluştu

Kilis'te öğretmenlerden oluşan 'maarif korosu' müzikseverlerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te öğretmenlerden oluşan maarif korosu, millet bahçesi amfi tiyatroda konser verdi. Koro Şefi Tutku Aygün yönetimindeki öğretmenler türküler seslendirdi. Vali Ömer Kalaylı, öğretmenlere çiçek takdim etti. Halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

Kilis'te öğretmenlerden oluşan 'maarif korosu' konser verdi.

Millet bahçesi amfi tiyatroda gerçekleştirilen konserde öğretmenler, çeşitli türküler seslendirdi.

Koro Şefi Tutku Aygün yönetimindeki öğretmenler, seslendirdikleri türküler ve ezgilerle dinleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, notaların birleştirici ve iyileştirici gücüyle 2025-2026 eğitim öğretim yılının son sanatsal faaliyetini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti ve öğretmenlere çiçek takdim etti.

Programda öğretmeler tarafından oluşturulan halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

Denizden de baskın yapıldı! 6 şirkete el konuldu, 10'una kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor

Özel'in yeni adresi belli! Parti binasına posterler asıldı bile
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Demirtaş'ın tahliyesi için yeni tarih

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Demirtaş'ın tahliyesi için yeni tarih
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Fenerbahçe'ye kapı gibi stoper

Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Fener'e kapı gibi stoper

Esra Ezmeci cezaevinden gelen mektubu anlattı: Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor

Olay iddia: Tuğyan'ın cezaevinde mektuplaştığı isim kan dondurdu
Türkiye'nin askeri üs kurduğu Somali sınırına İsrail askerleri sızdı

Türkiye'nin üs kurduğu ülkede İsrail alarmı! Sınırdan askerler sızdı
Görüntü İstanbul'dan! Yine birileri adına utandık

Görüntü İstanbul'dan! Bugün yine birileri adına utandık
Fenerbahçe'de kıyım başladı! İki yıldıza 'Güle güle' dediler

Kıyıma başladı! İki yıldıza "Güle güle" dedi bile