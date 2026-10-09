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Kilis'te motosikleti devrilen sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Kilis'te motosikleti devrilen sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Kilis'te motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi ve sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kilis'te motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

A.S. (23) idaresindeki 63 AEM 820 plakalı motosiklet, Ekrem Çetin Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, ağır yaralanan sürücü ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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