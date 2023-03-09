Kilis'te kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Kilis'te hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
Kilis'te hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma suçundan aranan zanlı Ş.A. Küplüce yol kontrol noktasında yakalandı.
Zanlı, işlemlerinin ardından Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel