Kilis'te kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
Kilis'te kaybolan 13 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.
Merkeze bağlı Çakallıpınar köyünde hayvancılıkla uğraşan M.S.K, 13 büyükbaş hayvanın kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.
Yapılan arama sonucu 13 büyükbaş hayvan, ormanlık arazide bulunarak sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan