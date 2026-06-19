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Kilis'te ev yangını; 4 kişi dumandan etkilendi

Kilis'te ev yangını; 4 kişi dumandan etkilendi
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Kilis'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evi kullanılmaz hale getirdi.

KİLİS'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Mehmet Şanlı Mahallesi'nde H.Ö'ye ait evde çıktı. Evden yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen M.M.K, M.Ö, S.G ve N.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürülen yangın, evi kullanılmaz hale getirdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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