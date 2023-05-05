Kilis'te DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Kilis'te polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirlenen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

KİLİS'te, polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı ve iltisaklı kişiler olduğunu belirledi. Ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından savcılık kararıyla şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.