Kilis haber | Ebu Seyfeyn Kilisesi'ndeki çıkan yangın sonrası temizlik ve restorasyon çalışmalarına başlandı Güncel Haberleri Kilis haber... Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki Ebu Seyfeyn Kilisesi'nde çıkan yangın sonrası, temizlik ve restorasyon çalışmalarına başlandı. Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki Ebu Seyfeyn Kilisesi'nde çıkan yangın sonrası, temizlik ve restorasyon çalışmalarına başlandı. Mısır Kıpti Kilisesi, geçtiğimiz Pazar günü ayin sırasında çıkan yangında 41 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Mısır İçişleri Bakanlığı da yangının elektrik kaçağı nedeniyle kilisenin ikinci katında bulunan bir klimanın tutuşması sonucu meydana geldiğini bildirmişti. Güncel AA / Adam Abdullftah Kahire Mısır Güncel Haberler

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