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Kılıçdaroğlu'nun kuzeni Hüseyin Karabulut hayatını kaybetti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuzeni Hüseyin Karabulut (84) hastanede tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tunceli'de yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören kuzeni Hüseyin Karabulut (84) hayatını kaybetti.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tunceli'de yaşayan ve bir süredir hastanede tedavi gören amcasının oğlu Hüseyin Karabulut (84) hayatını kaybetti.

KILIÇDAROĞLU'NUN ACI GÜNÜ

Karabulut'un yarın cemevinde düzenlenecek törenin ardından merkeze bağlı Atlantı köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Törene Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun kuzeni Hüseyin Karabulut hayatını kaybetti
Kaynak: ANKA / Güncel
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