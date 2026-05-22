Kemal Kılıçdaroğlu, Basın Danışmanlığı Görevi İçin Gazeteci Atakan Sönmez'i Görevlendirdi

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanlığı için Atakan Sönmez'i görevlendirdiği bildirildi.

İstinafın tedbir kararıyla CHP yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Danışmanı Abdurrahman Yargucı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, basın danışmanlığı görevi için Gazeteci Atakan Sönmez'i resmi olarak görevlendirmiştir. Yeni görevlendirme partimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Yeni görevinde Sayın Sönmez'e başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

