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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başbağlar katliamında hayatını kaybedenleri andı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 33 yıl önce bölücü terör örgütü tarafından katledilen 33 yurttaşı andı ve adalet ile toplumsal barış vurgusu yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 33 yıl önce yaşanan Başbağlar katliamında hayatını kaybedenleri andı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"33 yıl önce Başbağlar'da bölücü terör örgütü tarafından katledilen 33 yurttaşımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Bu acı olay, sadece hayatını kaybedenlerin ailelerini değil, milletimizin ortak vicdanını da derinden yaralamıştır. Geçmişte yaşanan her türlü şiddet ve katliamdan ders çıkararak adaletin, hukukun, kardeşliğin ve toplumsal barışın güçlenmesi için hep birlikte çalışmak en büyük sorumluluğumuzdur."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
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