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Kılıçdaroğlu, AB'nin Libya parlamentosu kararını geçersiz kılamayacağını söyledi

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Kılıçdaroğlu, AB'nin Libya parlamentosu kararını geçersiz kılamayacağını söyledi
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatını meşru anlaşma olarak niteledi, Libya Temsilciler Meclisinin onayını önemli gelişme saydı. Kılıçdaroğlu, AB'nin Libya parlamentosunun kararını siyasi açıklamalarla geçersiz kılamayacağını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'na ilişkin, "Avrupa Birliği, Libya parlamentosunun kararını siyasi açıklamalarla geçersiz kılamaz. AB, Doğu Akdeniz'de bazı üye ülkelerin siyasi tezlerini uluslararası hukukun yerine koyamaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, iki egemen devletin uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatleri çerçevesinde yaptığı meşru bir anlaşmadır. Libya Temsilciler Meclisinin de bu anlaşmayı onaylaması önemli bir gelişmedir. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı António Costa'nın bu anlaşmayı 'geçersiz ve hükümsüz' olarak nitelendirmesi, iki egemen devletin iradesini hükümsüz kılamaz. Sömürge çağında değiliz.

Avrupa Birliği, Libya parlamentosunun kararını siyasi açıklamalarla geçersiz kılamaz. AB, Doğu Akdeniz'de bazı üye ülkelerin siyasi tezlerini uluslararası hukukun yerine koyamaz. Türkiye'nin ve Libya'nın hak ve menfaatleri, Brüksel'in siyasi tercihleriyle ortadan kaldırılamaz. Doğu Akdeniz'de ihtiyacımız olan, tek taraflı dayatmalar değil; uluslararası hukuk, hakkaniyet ve karşılıklı saygı temelinde diyalogdur. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatleri bir parti meselesi değil, milli bir meseledir."

Kaynak: ANKA
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