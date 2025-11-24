Kilauea Yanardağı'nda Yeni Lav Püskürtmeleri Bekleniyor

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ve yaklaşık 1 yıldır 36 kez lav püskürten, ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın yeniden güçlü şekilde lav püskürtmesi bekleniyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Kilauea'nın, Aralık 2024'ten bu yana belli periyotlarda lav püskürttüğüne işaret edildi.

Açıklamada, geçen yıl aralıktan bu yana 36'ncı kez lav püskürten Kilauea Yanardağı'nda, 21 Kasım Cuma başlayan lav akıntısının ve beraberindeki dumanın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Kilauea'daki hareketlilik baz alınarak yapılan analize göre, yanardağın yarına kadar yeniden güçlü şekilde lav püskürtebileceği tahmininde bulunuldu.