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Kiğı Kaymakamı Erdem, yapımı süren çalışmalarla ilgili inceleme yaptı

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Kiğı Kaymakamı Erdem, yapımı süren çalışmalarla ilgili inceleme yaptı

Kiğı Kaymakamı Yücel Erdem, ilçede yapımı süren çalışmalarla ilgili incemelerde bulundu.

Kiğı Kaymakamı Yücel Erdem, ilçede yapımı süren çalışmalarla ilgili incemelerde bulundu.

Kaymakam Erdem, Kiğı Belediye Başkanı Hikmet Özüağ ile çalışmaların sürdüğü afet konutları, belediye hizmet binası, sentetik çim ve kapalı halı sahada inceleme yaptı.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Erdem, personele kolaylık diledi.

AA / İbrahim Atilla Parkın - Güncel

Hikmet Özüağ Kiğı Güncel Haberler

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