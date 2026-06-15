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Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Rusya'nın kente yoğun hava saldırısı düzenlediğini açıkladı Açıklaması

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Rusya'nın Kiev'e düzenlediği yoğun hava saldırısında kentin neredeyse tüm semtlerinde hasar oluştu, 20'den fazla kişi yaralandı. Tarihi Kiev Mağara Manastırları da zarar gördü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rusya'nın yoğun hava saldırısı sonucu kentin neredeyse tüm semtlerinde hasar meydana geldiğini, 20'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kiev'e gece yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırıların Kiev'in farklı semtlerine yönelik yapıldığını aktaran Kliçko, "Düşmanın Kiev'e düzenlediği yoğun saldırı sonucunda, kentin neredeyse tüm semtlerinde hasar meydana geldi ve yangınlar çıktı." ifadesini kullandı.

Kliçko, gece düzenlenen saldırılar nedeniyle kentteki bazı eğitim kurumları, apartmanlar ve diğer sivil altyapıların hasar gördüğüne işaret ederek, "Acil servis ekipleri yaklaşık 50 noktada çalışıyor. Doktorlara göre, 20'den fazla kişi yaralandı." bilgisini verdi.

Saldırıda, tarihi Kiev Mağara (Pechersk) Manastırları'nın da hasar gördüğünü kaydeden Kliçko, "Meryem Ana Katedrali'nin çatısı alev aldı." ifadesini kullandı.

Kliçko ayrıca kentteki elektrik altyapısının zarar görmesi nedeniyle Kiev'in kuzey kesiminde 140 bin abonenin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Rus ordusu, 70 füze ve 611 SİHA ile saldırılar düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu, ülkeye füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırılar düzenledi.

Farklı tipten 70 füzenin gece saatlerinde Ukrayna'ya fırlatıldığı bildirilen açıklamada, Rusya'nın bu saldırıda 611 SİHA da kullandığı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna Hava Savunma Kuvvetlerince 50 füze ve 582 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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