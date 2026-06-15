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Bakan Göktaş duyurdu: Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatıyor

Bakan Göktaş duyurdu: Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatıyor
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,1 milyar liralık Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

  • Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahiplerine aylık 13 bin 878 lira ödeme yapılıyor.
  • Haziran ayı ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı.
  • Bu ay toplam 7,1 milyar lira ödeme yapılacak ve 516 bin vatandaş yararlanıyor.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahiplerine aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını belirterek, haziran ayı ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın sunduğu en önemli aile odaklı bakım hizmetlerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın, 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirildiğini hatırlattı.

AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASINA KATKI SAĞLIYOR

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı vatandaşların aile bütünlüğünü koruyarak evde bakım hizmeti almalarının amaçlandığını belirten Göktaş, söz konusu desteğin engelli bireylerin yaşadıkları ortamdan ayrılmadan, aileleri ve yakınlarıyla birlikte yaşamlarını sürdürmelerine katkı sunduğunu ifade etti.

Göktaş, uygulamanın aile birliğinin korunması ve güçlendirilmesi açısından önemli bir sosyal destek mekanizması olduğuna dikkat çekti.

AYLIK ÖDEME 13 BİN 878 LİRA

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını belirten Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,1 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 516 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz
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