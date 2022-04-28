Kiev'de vurulan Miske mezarlığı AA ekibince görüntülendi
AA - Tayyib Hoşbaş - Güncel
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ve savaşta hava saldırılarıyla zarar gören Miske mezarlığı, AA ekibi tarafından görüntülendi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ve savaşta hava saldırılarıyla zarar gören Miske mezarlığı, AA ekibi tarafından görüntülendi.
Rusya ve Ukrayna arasında 2 aydan fazla devam eden savaşta hava saldırılarında vurulan Miske mezarlığı, savaşın izlerini taşıyor.
Miske mezarlığında, savaşta hayatını kaybeden askerlerin defnedildiği özel bir alan da bulunuyor.
AA / Tayyib Hoşbaş - Güncel