Kıbrıs Gazisi Necmi Çiçek'in Cenazesi Toprağa Verildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Necmi Çiçek'in cenazesi, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Törene çok sayıda resmi ve sivil katılım sağlandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Necmi Çiçek'in cenazesi toprağa verildi.
Hayatını kaybeden Çiçek'in cenazesi Çarşamba Rıdvanpaşa Cami'ye götürüldü.
Çiçek, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, Terme ilçesi Etyemezli mahallesinde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.
Törene, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Coşkun Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, Samsun Ülkü Ocakları Başkanı Gökhan Yaşar, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, emniyet mensupları, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel