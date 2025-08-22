Kıbrıs Gazisi Necmi Çiçek'in Cenazesi Toprağa Verildi

Kıbrıs Gazisi Necmi Çiçek'in Cenazesi Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Necmi Çiçek'in cenazesi, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Törene çok sayıda resmi ve sivil katılım sağlandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Necmi Çiçek'in cenazesi toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Çiçek'in cenazesi Çarşamba Rıdvanpaşa Cami'ye götürüldü.

Çiçek, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, Terme ilçesi Etyemezli mahallesinde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Coşkun Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, Samsun Ülkü Ocakları Başkanı Gökhan Yaşar, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, emniyet mensupları, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak

Bir büyükşehirde durum vahim! Su kesintisi artık 3 günde bir olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Konuşmayı bırakın, Galatasaray'dayım

Ayrılık iddialarına nokta koydu: Konuşmayı bırakın, Galatasaray'dayım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.