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Kıbrıs Gazisi Mustafa Topçu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Mustafa Topçu Son Yolculuğuna Uğurlandı
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70 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mustafa Topçu'nun cenazesi Tekirdağ'da toprağa verildi. Taziyeleri kabul eden aile, yakınlarıyla birlikte tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazinin cenaze törenine katıldı.

Tekirdağ'da 70 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mustafa Topçu'nun cenazesi toprağa verildi.

KOAH rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Topçu'nun cenazesi, Karadeniz Mahallesi'ndeki Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Taziye Evi'ne getirildi.

Gazinin oğulları Serkan ve Selçuk ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Topçu'nun cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ve askeri personel katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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