Kıbrıs Gazisi Hüseyin Suluçay, Askeri Törenle Uğurlandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kanser nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Suluçay, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı Subatan Cami'nde kılındı ve Dolaylar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan ve kanser nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Suluçay (71), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Suluçay için Subatan Cami'nde askeri tören düzenlendi. İlk olarak evine götürülüp helallik alınan Suluçay'ın cenaze namazını Ödemiş Müftülüğü Şube Müdürü Ahmet Aksu kıldırdı.
Kıbrıs Gazisi Suluçay, buradaki törenin ardından Dolaylar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şubesi Başkanı Selahattin Aktaşoğlu, gazetecilere, dernek üyelerinden Suluçay'ın kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.
Ödemiş Dolaylar Mahalle Muhtarı Fatih Kocamaner, mahallelerinde 3 gazi bulunduğunu ve hepsinin hayatını kaybettiğini bildirdi.