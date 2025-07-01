Kıbrıs Gazisi Hikmet Kapanşahin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Hikmet Kapanşahin Son Yolculuğuna Uğurlandı
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72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hikmet Kapanşahin'in cenazesi, askeri törenle toprağa verildi. Mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kapanşahin'in cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı.

Karabük'te 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hikmet Kapanşahin'in cenazesi toprağa verildi.

Mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşamını yitiren Kapanşahin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Yeşil Mahalle'deki Yeşil Camisi'ne getirildi.

Düzenlenen askeri tören sonrası Kapanşahin'in naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından 5000 Evler Muharip Gaziler Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Kapanşahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, kurum müdürleri, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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