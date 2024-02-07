Kıbrıs gazisi Ali Kıran, son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Ali Kıran, memleketi Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Vefat eden Kıran için ilçe merkezindeki Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kıran'ın ailesi ve yakınları ile Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, CHP İlçe Başkanı Mehmet Selamsız, İYİ Parti İlçe Başkanı Yakup Uzun ve vatandaşlar katıldı.

Kıran'ın cenazesi törenin ardından ilçe mezarlığında defnedildi.