Kıbrıs gazisi, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi emekli Piyade Kurmay Albay Süleyman Vecdi Bingül, 76 yaşında organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Samsun'da Büyük Cami'de düzenlenen askeri törenin ardından cenazesi Büyükoyumca Mezarlığı'nda defnedildi.
Kıbrıs gazisi emekli Piyade Kurmay Albay Süleyman Vecdi Bingül'ün cenazesi, Samsun'da askeri törenle toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği nedeniyle 76 yaşında yaşamını yitiren Bingül için Büyük Cami'de askeri tören düzenlendi.
Öğle vakti kılınan namazın ardından Bingül'ün cenazesi, Büyükoyumca Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Bingül'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Tuğçe Turgu