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Kıbrıs gazisi Ahmet Binici, Niğde'de cenaze namazının ardından toprağa verildi

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Kıbrıs gazisi Ahmet Binici, Niğde'de cenaze namazının ardından toprağa verildi
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Niğde'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ahmet Binici için Nar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Binici Hıdırlık Mezarlığı'na defnedildi; törene Niğde Valisi Nedim Akmeşe ve vatandaşlar katıldı.

Niğde'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ahmet Binici'nin cenazesi toprağa verildi.

Binici için Nar Camisi'nde tören düzenlendi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Binici'nin naaşı Hıdırlık Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Binici'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Niğde Valisi Nedim Akmeşe, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Dinçer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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