Keskin ve Şekerbay'ın KVKK üyeliğine seçildiği karar Resmi Gazete'de yayımlandı

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Kişisel Verileri Koruma Kurulu ( Kvkk ) üyeliklerine Recep Keskin ve Cennet Alas Şekerbay'ın seçilmesine ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 21. maddesi uyarınca 14 Ekim'de TBMM Genel Kurulunda seçim yapıldı.

Bunun sonucunda KVKK'de boş bulunan ve AK Parti Grubu'na düşen iki üyeliğe Recep Keskin ile Cennet Alas Şekerbay seçildi.

Kaynak: AA