Haberler

Keskin ve Şekerbay'ın KVKK üyeliğine seçildiği karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KVKK'de boş bulunan ve AK Parti Grubu'na düşen iki üyeliğe Recep Keskin ile Cennet Alas Şekerbay'ın seçilmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Seçim, 6698 sayılı Kanun'un 21. maddesi uyarınca 14 Ekim'de TBMM Genel Kurulunda yapıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu ( Kvkk ) üyeliklerine Recep Keskin ve Cennet Alas Şekerbay'ın seçilmesine ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 21. maddesi uyarınca 14 Ekim'de TBMM Genel Kurulunda seçim yapıldı.

Bunun sonucunda KVKK'de boş bulunan ve AK Parti Grubu'na düşen iki üyeliğe Recep Keskin ile Cennet Alas Şekerbay seçildi.

Kaynak: AA
Fahrettin Koca'dan Beşiktaş'ın zaferine olay yorum

Fahrettin Koca'dan Almanları delirten yorum

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evindeki 3 maçta 1 gol bile atamadılar, deplasmanda 4 maçta 10 puan topladılar

Evindeki 3 maçta 1 gol bile atamadılar, deplasmanda 10 puan topladılar
Ünlü rapçi Murda, Melisa Döngel ile aşkını ilan etti

Ünlü rapçi Murda, Melisa Döngel ile aşkını ilan etti
Tuğberk Yağız Gülter, annesi Güllü'yü doğum gününde unutmadı

Ünlü şarkıcının oğlundan manidar sözler
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama

Fon soruşturması sürerken, Hazine Bakanlığında dikkat çeken atama
Önce kornerden gol yedi, dakikalar sonra penaltı kurtardı! Onana maça damga vurdu

Önce kornerden gol yedi, dakikalar sonra da...
Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Irak Devlet Bakanı oldu

Komşuda tarihi dönem! Türk vali, şimdi de devlet bakanı oldu
Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay kehanet! Gerçekleşirse kıyamet kopar

Tümer'den Fenerbahçe için olay kehanet! Gerçekleşirse kıyamet kopar