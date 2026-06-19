Haberler

Keskin Belediye Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Gürsel Demirel seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de rüşvet suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası alan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan oylamada AK Parti'li Meclis Üyesi Gürsel Demirel başkan vekili seçildi.

Kırıkkale'de "rüşvet" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün ceza alan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan oylamada, AK Parti'li Meclis Üyesi Gürsel Demirel başkan vekili seçildi.

Belediye binasında basına kapalı gerçekleştirilen Keskin Belediye Meclisi Toplantısı'nda, 9 meclis üyesinden Demirel ile CHP'li Ayhan Şakar, belediye başkan vekilliğine aday oldu.

Yapılan seçimde 7 oy alan Gürsel Demirel belediye başkan vekili seçildi, Şakar 1 oyda kaldı, 1 oy ise boş çıktı.

Demirel, seçimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu seçimi siyasi partiler olarak değil, meclis üyeleri arasında yaptıklarını söyledi.

Üyelerin teveccühüyle görevin kendisine verildiğini belirten Demirel, "Hepsine teşekkür ediyorum. Bu görevi birlikte yürüteceğiz. Hep birlikte bu yolda yürüyeceğiz." dedi.

Olay

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve müteahhit M.Y. hakkında "rüşvet" iddiasıyla hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, yargılama sonunda Ekmel Cönger'e 5 yıl 2 ay 15 gün, müteahhit M.Y'ye ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

İçişleri Bakanlığı da 11 Haziran'da Ekmel Cönger'in görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik

Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik
Hareket eden traktörü durdurmak isterken altında kalarak hayatını kaybetti

Hareket eden traktörü durdurmak isterken altında kalarak öldü
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler! İşte tutulduğu yer

Kaçırılan İBB yöneticisinden ilk sözler! İşte tutulduğu yer
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan Cemil Tugay'ın CHP'den istifasına ilk yorum

AK Partili İnan'dan Tugay'ın istifasına ilk yorum
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı

Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! "Utanç gecesi" diyerek paylaştı
Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede

Türkiye bu fotoğrafı konuşuyor
İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor

İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor