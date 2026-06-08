Kırıkkale'de Belediye Başkanı ve Müteahhit Rüşvet Davasında Hapis Cezası Aldı

KIRIKKALE'nin Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger yargılandığı 'rüşvet' davasında 5 yıl 2 ay 15 gün, müteahhit Mustafa Yurtseven 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve müteahhit Mustafa Yurtseven hakkında 'rüşvet' suçlamasıyla hazırlanan iddianameyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasında, tutuksuz yargılanan Mustafa Yurtseven ile sanık avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ise sağlık nedenleri gerekçesiyle duruşmaya katılmadı.

Sanık Yurtseven savunmasında, rüşvetle alakasının olmadığını iddia ederek beraatini talep etti. Cönger'in avukatı ise toplanmayan deliller olduğunu öne sürerek, müvekkilinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü belirtti. Ortada rüşvet konusunun olmadığını iddia eden avukat, müvekkilinin böyle bir suçu işlemediğini savundu. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'rüşvet' suçundan Cönger'e 5 yıl 2 ay 15 gün, müteahhit Mustafa Yurtseven'e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca, sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53/5 maddesinde düzenlenen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı