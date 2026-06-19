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Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu

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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde rüşvet suçlamasıyla görevden alınan Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in yerine, belediye meclisinde yapılan oylamada AK Parti'li Meclis Üyesi Gürsel Demirel Başkan Vekili seçildi.

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesi Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan oylamada, AK Parti'li Meclis Üyesi Gürsel Demirel, Başkan Vekili seçildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve müteahhit Mustafa Yurtseven hakkında 'rüşvet' suçlamasıyla hazırlanan iddianameyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 8 Haziran'da görülen duruşmasında tutuksuz yargılanan Cönger'e 5 yıl 2 ay 15 gün, müteahhit Mustafa Yurtseven'e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Hükmün açılmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Ekmel Cönger'in yerine Keskin Belediyesi'nde belediye başkan vekili seçimi gerçekleştirildi. 9 belediye meclisi üyesi arasından, AK Parti'li üye Gürsel Demirel ve CHP'li üye Ayhan Şakar aday oldu. Tek oturum sonucunda 9 oyun 7'sini alan Gürsel Demirel, Keskin Belediye Başkan Vekili seçilirken CHP'li Şakar 1 oy aldı, 1 oy da boş kullanıldı. Demirel, seçimin ardından yaptığı açıklamada, "Bu görevi birlikte yürüteceğiz. Hep birlikte bu yolda yürüyeceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Burak Can/ Kırıkkale,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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