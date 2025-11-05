KESK ve DİSK'ten Ortak Bütçe Görüşmeleri Hazırlığı

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, Yürütme Kurulu Üyeleri Sevgi Yılmaz ve Sema Pınar'dan oluşan heyet, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (DİSK) ziyaret etti.

KESK'ten yapılan açıklamaya göre, heyet DİSK Genel Merkezi'nde DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreter Tayfun Görgün ve Yönetim Kurulu Üyesi Şükret Sevgener ile bir araya geldi.

Görüşmede, 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında gerçekleştirilecek eylem ve etkinlikler ile konfederasyonlar arasında ortak tutum geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

KESK heyeti, bir başka ziyareti ise Türk Tabipleri Birliği'ne yapmış, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Alpay Azap ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Ali Karakoç ile görüşmüştü.