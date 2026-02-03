Haberler

İstanbul Merkezli 22 İlde Operasyonda 96 Gözaltı.

Güncelleme:
KESK, İstanbul merkezli 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 96 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaparak, bu uygulamaları kınadı ve gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

(ANKARA)- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), İstanbul merkezli 22 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınanlara ilişkin, "Bu keyfi ve hukuksuz uygulamaları kınıyor, gözaltına alınan herkesin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.

KESK, İstanbul merkezli 22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 96 şüphelinin yakalanmasına ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sabah aralarında ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni'nin, DİSK / Limter İş Genel Başkanı Kanber Saygılı'nın, Sosyalist Kadın Meclis üyelerinin, avukatların, gazetecilerin ve bağlı sendika üyelerimizin de olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınması; örgütlenme özgürlüğüne, ifade ve basın özgürlüğüne, sendikal haklara ve anayasal güvence altındaki temel haklara yönelik ağır bir saldırıdır."

Hukukun, muhalefeti baskı altına alma ve sindirme aracına dönüştürülmesine son verilmelidir. Gözaltı ve tutuklamalarla örgütlenme ve halkın gerçekleri öğrenme hakkı engellenemez, emek ve demokrasi mücadelesi susturulamaz. Bu keyfi ve hukuksuz uygulamaları kınıyor, gözaltına alınan herkesin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
