Haberler

Kesk Heyetinden Bakan Işıkhan'a Ziyaret:  Kamu Emekçilerinin Sorunları Aktarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KESK heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yaptığı toplantıda kamu emekçilerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini ele aldı. Toplantıda, 4688 sayılı yasanın değiştirilmesi ve diğer talepler gündeme geldi.

(ANKARA) - KESK heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. Görüşmede kamu emekçilerinin sorunları ve çözüm önerileri gündeme getirildi.

KESK heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya KESK Eş Genel Başkanları Ayfer Koçak ve Ahmet Karagöz ile Eğitim Örgütlenme ve Basın Yayın Sekreteri Sema Pınar katıldı.

Görüşmede, kamu emekçilerinin çalışma yaşamında karşı karşıya olduğu sorunlar ve talepler kapsamlı şekilde ele alındı. KESK heyeti, evrensel normlara uygun grevli toplu sözleşme sistemi için 4688 sayılı yasanın değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

KESK'in açıklaması şu şekilde:

"Çalışma yaşamında kamu emekçileri ve emeklilerin karşı karşıya olduğu yaşanan sorunlar ve taleplerimize ilişkin KESK Heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan ile Bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ve Ahmet Karagöz ile Eğitim Örgütlenme ve Basın Yayın Sekreteri Sema Pınar katıldı."

Yapılan görüşmede: Evrensel normlara uygun grevli gerçek bir toplu sözleşme için 4688 sayılı yasanın değiştirilmesi, OHAL KHK'leriyle hukuksuzca ihraç edilen kamu emekçilerinin tüm haklarıyla görevlerine iade edilmesi, başta Taksim olmak üzere 1 Mayıs eylem ve etkinliklerine yönelik yasakçı tutumlardan vazgeçilmesi, seçim öncesi verilen sözlerin gereğinin yerine getirilmesi (Mülakatın kaldırılması ve ilave seyyanen ödemenin emekli aylıklarına yansıtılması, 3600 Ek gösterge mağduriyetinin giderilmesi), 20 yıldır yapılmayan sicil affının çıkarılması, konfederasyon/Sendikaların çalışma yaşamına dair düzenleme ve çalışmalara dahil edilmesi, ILO'nun 190 Sayılı Sözleşmesine taraf olunma başlıkları kamu emekçilerinin karşı karşıya olduğu sorunlara yönelik taleplerimiz ve değerlendirmelerimizden oluşan yazılı rapor sunulmuş, sözlü olarak da aktarılmıştır.

Görüşmede Bakan Işıkhan belirttiğimiz tüm başlıkların kendi gündemlerinde de olduğunu, bu ve benzer sorunlara dair diğer konfederasyonların da yer alacağı kapsamlı bir toplantının faydalı olacağını ifade etmiştir."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

