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Kesk: Toplu Gözaltı ve Baskılar Anayasal Hakların Askıya Alınmasıdır

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KESK, Ankara’da düzenlenen polis operasyonunda yüzlerce muhalif, aktivist ve kadın örgütü üyesinin gözaltına alındığını belirterek, uygulamaların sıkıyönetim dönemlerini andırdığını ve derhal serbest bırakılmaları gerektiğini açıkladı.

(ANKARA) - KESK tarafından Ankara'da yapılan operasyona ilişkin açıklamada, "Sıkıyönetim dönemlerinden aşina olduğumuz toplu gözaltı ve baskılar anayasal hakların askıya alınmasıdır. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalı, hukuksuz uygulamalar, baskılar sona erdirilmelidir" denildi.

KESK tarafından Ankara'da sabah saatlerinde yapılan polis operasyonuna ilişkin açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fiili OHAL. AKP iktidarı 10 yılı aşkındır sürdürdüğü fiili OHAL uygulamalarını savaş örgütü NATO'nun yapacağı zirve öncesi Ankara başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında yasaklamaların, gözaltıların dozunu iyice artırarak bir korku dalgası yaratmayı amaçlamaktadır. Ankara'da son bir haftadır fiilen sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Bu sabah itibariyle aralarında üyelerimizin de olduğu yüzlerce muhalif aktivist, kadın örgütleri üyeleri, siyasi parti temsilcisi ve üyesi, avukat, akademisyen, insan hakları temsilcileri, LGBTİ+ bireyleri gözaltına alınmıştır. Sıkıyönetim dönemlerinden aşina olduğumuz toplu gözaltı ve baskılar anayasal hakların askıya alınmasıdır. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalı, hukuksuz uygulamalar, baskılar sona erdirilmelidir."

Kaynak: ANKA
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