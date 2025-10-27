Keşan'da Takla Atan Otomobilde İki Kişi Yaralandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yoldan çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Konutları mevkisi ile Yenimuhacir beldesi arasındaki stabilize yolda meydana geldi. 700 Evler Konutları mevkisinden, Yenimuhacir beldesi yönüne giden S.G. (40) yönetimindeki 59 EF 619 plakalı otomobil, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı. Kazada, sürücü S.G. ile yanında bulunan M.Ö. (44) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.