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Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Keşan-Mecidiye köyü kara yolundaki Dişbudak köyü yakınlarında meydana geldi. Keşan'dan Mecidiye köyü yönüne giden A.Ş. (27) yönetimindeki 34 PJG 024 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen O.C. (52) idaresindeki 16 TR 034 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Sürücüler ile araçlardaki T.İ. (27), S.C. (26) ve S.C. (44) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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